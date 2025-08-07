Турнир «Легенды петербургского дзюдо» пройдет в школе спорта им. Рахлина

Организатором предстоящих соревнований выступает Федерация дзюдо Санкт-Петербурга, а за оказание поддержки и обеспечение призового фонда отвечает компания «ФосАгро».

Открытие турнира запланировано на 16 августа, при этом соревнования станут продолжением многолетнего стратегического партнерства флагмана отрасли минеральных удобрений со старейшей и сильнейшей федерацией дзюдо в Российской Федерации.

Турнир «Легенды петербургского дзюдо» уже имеет свою собственную историю. Он проходит с 2019 года как часть масштабного и важного проекта по сохранению памяти о выдающихся деятелях ленинградского и петербургского дзюдо, спортсменах и тренерах, внесших огромный вклад в спортивную жизнь региона и страны в целом. По инициативе президента Федерации дзюдо города Санкт-Петербурга, заслуженного тренера Российской Федерации Михаила Рахлина в рамках этого проекта учреждена специальная премия — «Служение дзюдо», кроме того издается серия биографических очерков цикла «Легенды нашего дзюдо», которая на сегодняшний день уже включает 16 книг. В 2025 году соревнования впервые пройдут на площадке мультифункционального зала новой школы спорта имени Анатолия Рахлина.

Кубок легенд является отборочным этапом на чемпионат России по дзюдо, который пройдет в Екатеринбурге в октябре этого года. Обладателями путевки станут спортсмены, которые займут первые и вторые места в каждой весовой категории. Помимо этого, золотая медаль этих соревнований дает спортсмену право на присвоение звания мастера спорта России, что является одной из главнейших мотиваций к участию и победе. Но, пожалуй, одна из главнейших интриг этих соревнований — удастся ли петербургским дзюдоистам сохранить лидерство в медальном зачете при условии их участия в соревнованиях дома, в родном регионе. Уже несколько сезонов подряд дзюдоистам из Северной столицы нет равных как по общему количеству медалей, так и по числу завоеванных именно золотых наград.

Предстоящий турнир приурочен к 90-летию образования Федерации дзюдо города Санкт-Петербурга. Компания «ФосАгро» и федерация дзюдо города на Неве являются давними стратегическими партнерами, объединившими усилия в решении вопросов развития и популяризации спорта в целом, повышения его доступности среди всего населения.

В декабре 2024 года руководителями организаций-партнеров было подписано двустороннее соглашение о расширении сотрудничества. Одним из первых совместных проектов в рамках нового соглашения стал организованный командный студенческий турнир по дзюдо. Кроме того, в апреле 2025 года «ФосАгро» выступила партнером Кубка имени Анатолия Рахлина. А в июне этого года — в городе Волхове Ленинградской области при поддержке «ФосАгро» и Федерации дзюдо Санкт-Петербурга была открыта школа дзюдо. Этот этап является важнейшим в реализации идеи развития главной социальной программы «ФосАгро» — «Детям России — образование, здоровье и духовность». На сегодняшний день благодаря данной программе более 8,5 тысячи детей могут абсолютно бесплатно заниматься спортом в 85 секциях, открытых в регионах присутствия компании «ФосАгро».

Важно отметить, что также компания на протяжении нескольких лет выступает генеральным партнером Федерации гимнастики России, Федерации шахмат России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Кроме того, «ФосАгро» помогает клубам спорта высших достижений — баскетбольному клубу «Автодор» из города Саратова, волейбольным клубам «Протон-Саратов» и «Северянка» из Череповца, команде по гаревому спидвею СК «Турбина» из Балакова. Компания является важнейшим партнером Фонда поддержки олимпийцев Российской Федерации и Паралимпийского комитета России.

