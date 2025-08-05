В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе Министр спорта Дегтярев: планируется ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Минспорт планирует принять решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге, заявил в интервью «Коммерсанту» руководитель ведомства Михаил Дегтярев. Он обозначил предполагаемые параметры новых ограничений: пять иностранных игроков на поле и десять в заявке.

Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем, — сказал глава Минспорта.

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в беседе с NEWS.ru заявил, что поддержал бы решение уволить иностранного тренера красно-белых Деяна Станковича. По мнению ветерана, если руководство клуба уверено, что с другим наставником команда покажет лучшие результаты, то следует принять соответствующее решение.

До этого стало известно о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата». Клуб из Грозного рассматривает кандидатуру бывшего наставника сборной России на замену ушедшему Александру Сторожуку. Отмечается, что стороны уже вступили в переговоры.