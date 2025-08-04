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04 августа 2025 в 12:03

«Пусть меняют»: ветеран «Спартака» ответил на призыв уволить Станковича

Экс-футболист Гаврилов переадресовал вопрос о Станковиче руководству «Спартака»

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Stupnikov Alexander/FC Spartak/Global Look Press

Если руководство московского «Спартака» считает, что с другим тренером у команды улучшатся результаты, тогда стоит уволить Деяна Станковича, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной СССР, ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов. По его словам, этот вопрос нужно задавать не ему.

Я не решаю эти вопросы. Мое мнение: если его заменить, будет лучше? Пусть меняют, не знаю. Есть руководство. Пусть они думают, — сказал Гаврилов.

«Спартак» набрал четыре очка после трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье команда Станковича не смогла обыграть тольяттинский «Акрон». Счет в матче в компенсированное время открыл полузащитник «Спартака» Пабло Солари. Спустя 20 секунд в ворота москвичей был назначен пенальти. Артем Дзюба сравнял счет. После трех туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что «Спартак» всегда должен быть в тройке призеров РПЛ. Он напомнил, что в прошлом сезоне до зимней паузы красно-белые были претендентами на чемпионство.

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