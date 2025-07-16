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16 июля 2025 в 15:07

Мостовой спрогнозировал место «Спартака» в РПЛ

Экс-футболист Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке РПЛ с закрытыми глазами

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Московский «Спартак» всегда должен быть в тройке призеров Российской премьер-лиги, заявил в интервью NEWS.ru экс-игрок сборной России Александр Мостовой. Он напомнил, что в прошлом сезоне до зимней паузы красно-белые были претендентами на чемпионство.

В прошлом сезоне до зимней паузы «Спартак» по игре был претендентом на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ним произошло. Он растерял очки и даже из тройки выпал. Для меня «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Даже если уйдут Барко и Угальде, хотя я в это не верю. Может быть, уйдет только Барко, а Угальде, наверное, вряд ли, — сказал Мостовой.

Ранее он заявил, что «Зенит» является главным фаворитом нового сезона РПЛ, однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны навязать борьбу за первое место. По его мнению, петербургская команда сама виновата в упущенном чемпионстве.

Мостовой заявил, что решение вернуть «Оренбург» в РПЛ было принято вопреки спортивным принципам и является абсолютно нелогичным шагом. По его мнению, Российский футбольный союз мог рассмотреть другой вариант — например, заявить команду, которая участвовала в стыковых матчах.

Александр Мостовой
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