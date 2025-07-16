Экс-футболист Мостовой назвал главного фаворита нового сезона РПЛ

«Зенит» является главным фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), однако «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» способны навязать борьбу за первое место, заявил в интервью NEWS.ru экс-игрок сборной России Александр Мостовой. По его мнению, петербургская команда сама виновата в упущенном чемпионстве.

«Зенит» сам ошибся, что не стал чемпионом в прошлом сезоне. Когда «Зенит» перед зимней паузой проиграл две домашние игры «Крыльям Советам» и «Акрону», я еще тогда сказал, что это аукнется в конце чемпионата. Этих очков и не хватило. Зимой они купили Луиса Энрике за €25 млн (более 2,2 млрд рублей — NEWS.ru), сейчас Жерсона за €30 млн (более 2,7 млрд рублей — NEWS.ru) плюс скамейка с футболистами, купленных за €15-20 млн (1,3 млрд рублей–1,8 млрд рублей — NEWS.ru). Конечно, «Зенит» основной претендент, — сказал Мостовой.

По его словам, «Краснодар» сумеет навязать борьбу «Зениту», поскольку в составе команды есть качественные иностранные футболисты. Более того, летом «быки» приобрели несколько легионеров.

Они будут создавать интригу в борьбе за чемпионство. «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» — все будут отталкиваться от «Зенита», особенно если петербуржцы будут терять очки, — добавил Мостовой.

Ранее Мостовой заявил, что решение вернуть «Оренбург» в РПЛ было принято вопреки спортивным принципам и является абсолютно нелогичным шагом. По его мнению, Российский футбольный союз (РФС) мог рассмотреть другой вариант — например, заявить команду, которая участвовала в стыковых матчах.