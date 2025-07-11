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11 июля 2025 в 15:17

Мостовой возмутился возвращению «Оренбурга» в РПЛ вместо «Торпедо»

Экс-футболист Мостовой: «Оренбург» вернули в РПЛ вопреки спортивному принципу

Игроки команды «Оренбург» Игроки команды «Оренбург» Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Решение вернуть «Оренбург» в РПЛ было принято вопреки спортивным принципам и является абсолютно нелогичным шагом, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, Российский футбольный союз (РФС) мог рассмотреть другой вариант — например, заявить команду, которая участвовала в стыковых матчах.

Если отталкиваться от спортивных принципов, то логики здесь никакой. Если команда вылетает, то она вылетает, наверное. Можно же было рассмотреть другой вариант, например, команду, которая играла в стыковых матчах. Но я две-три недели назад уже начал подозревать, что такое может произойти, как в матче «Сочи» — «Нижний». Не мы принимаем эти решения, они принимаются наверху, — сказал Мостовой.

«Оренбург» официально сыграет в новом сезоне РПЛ вместо «Торпедо». Несмотря на вылет в ФНЛ по итогам сезона, команда Владимира Слишковича возвращена в высший дивизион за неделю до старта чемпионата. «Торпедо» исключили из розыгрыша следующего сезона РПЛ «за попытку организации договорных матчей». Команда сыграет в Первой Лиге.

Александр Мостовой
Оренбург
РПЛ
футбол
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