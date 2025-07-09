«Торпедо» исключат из РПЛ после скандала с подкупом судей

«Торпедо» исключат из РПЛ после скандала с подкупом судей

Московский ФК «Торпедо» с большой долей вероятности исключат из розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне скандала с подкупом судей, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, это практически решенный вопрос.

По информации источника, место «Торпедо» в РПЛ займет «Оренбург». В прошлом году эта команда вылетела из высшего дивизиона.

19 июня в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 184 УК РФ. Они подозреваются в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал владельца и директора «Торпедо».

Ранее арбитр Богдан Головко был задержан полицией. Его подозревают в преднамеренной ошибке в пользу московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по ситуации с «Торпедо» состоится 10 июля. В случае если КДК решит наказать «Торпедо», клубу грозит штраф до 50 млн рублей, снятие очков (до 15), лишение завоеванных наград и исключение из числа участников соревнований.