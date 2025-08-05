Экс главный тренер сборной России может возглавить «Ахмат»

Экс главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить «Ахмат» после ухода Александра Сторожука, сообщил Metaratings. По информации издания, в клубе из Грозного рассматривают его кандидатуру и уже контактировали со специалистом.

Черчесов был на матче «Ахмата» против «Рубина» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казанской команды.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую тренер покинул в январе 2025 года. На клубном уровне российский специалист в последний раз работал с декабря 2021 года по июль 2023 года, возглавляя венгерский «Ференцварош». Черчесов уже тренировал «Ахмат» в сезоне-2013/14.

Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата». После трех поражений подряд команда находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с нулем очков. Имя нового главного тренера будет объявлено позднее. Сторожук пришел в команду перед стартом этого чемпионата. «Ахмат» поблагодарил его и тренерский штаб за проделанную работу.