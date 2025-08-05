«Ахмат» уволил главного тренера после провала на старте РПЛ

Александр Сторожук покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат», сообщили на официальном сайте команды. После трех поражений подряд команда находится на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с нулем очков.

Имя нового главного тренера будет объявлено позднее. Он будет готовить команду к матчу четвертого тура РПЛ против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Сторожук пришел в команду перед стартом этого чемпионата. «Ахмат» поблагодарил его и тренерский штаб за проделанную работу.

Ранее экс-футболист сборной СССР, ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов заявил NEWS.ru: если руководство «Спартака» считает, что с другим тренером у команды улучшатся результаты, тогда стоит уволить Станковича. По его словам, этот вопрос нужно задавать не ему.

«Спартак» не станет чемпионом и даже не попадет в тройку призеров РПЛ с тренером Деяном Станковичем, заявил NEWS.ru экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. По его мнению, команда не выполнит подобные задачи с сербским специалистом.