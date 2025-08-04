Экс-президент «Спартака» усомнился в будущем Станковича в команде Экс-президент «Спартака» Червиченко: команда не будет в тройке при Станковиче

Московский «Спартак» не станет чемпионом и даже не попадет в тройку призеров Российской премьер-лиги (РПЛ) с тренером Деяном Станковичем, заявил NEWS.ru экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. По его мнению, команда не выполнит подобные задачи с сербским специалистом.

Смотря какие задачи они ставят. Если реальная задача занять пятое место, то пока идут по графику. Если у «Спартака» задача попасть в тройку и не дай бог еще что-то выиграть, тогда, конечно, мне кажется, с этим тренером это недостижимые высоты, — заявил Червиченко.

«Спартак» набрал четыре очка после трех туров РПЛ. В воскресенье команда Станковича не смогла обыграть тольяттинский «Акрон». Счет в матче в компенсированное время открыл полузащитник «Спартака» Пабло Солари. Спустя 20 секунд в ворота москвичей был назначен пенальти. Артем Дзюба сравнял счет. После трех туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице.

Экс-футболист сборной СССР, ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов заявил NEWS.ru: если руководство «Спартака» считает, что с другим тренером у команды улучшатся результаты, тогда стоит уволить Станковича. По его словам, этот вопрос нужно задавать не ему.