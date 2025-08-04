Россия стала четвертой на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре

Россия стала четвертой на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре

Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, завершившегося 3 августа. На счету команды 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.

Наибольший вклад в копилку сборной внесли синхронистки, завоевавшие три золота, три серебра и две бронзы. Пловцы добавили три высшие, четыре серебряные и одну бронзовую награды, а прыгуны в воду — одно серебро и одну бронзу.

Итоговый пьедестал возглавил Китай (15-12-10), второе место заняла Австралия (13-7-8), третье — США (10-11-11). Соревнования, изначально запланированные в Казани, прошли в Сингапуре после решения World Aquatics в феврале 2023 года об их переносе. Российские участники выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее основанная в России киберспортивная команда Team Spirit стала чемпионом престижного турнира по Counter-Strike 2 в Кельне. Россияне разгромили европейскую команду Mouz в финале со счетом 3:0. Победа принесла коллективу $400 тысяч призовых.