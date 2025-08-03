Российская Team Spirit заняла первое место на турнире по Counter-Strike 2

Основанная в России киберспортивная команда Team Spirit стала чемпионом престижного турнира по Counter-Strike 2 в Кельне, пишет Telegram-канал Spirit. Россияне разгромили европейскую команду Mouz в финале со счетом 3:0. Победа принесла коллективу $400 тысяч призовых.

Игра завершилась со счетом 3:0 (13:7, 13:11, 13:6) в пользу россиян. «Драконы» не проиграли ни одной встречи по ходу турнира и уверенно прошли в решающий матч. По пути к титулу они выбили украинскую NaVi (Natus Vincere) в полуфинале. Mouz заняла второе место и заработала $180 тысяч. Французская Team Vitality и Natus Vincere получили по $80 тысяч за третье и четвертое места.

В 2021 году Team Spirit выиграла The International 10 по Dota 2, став первой российской командой — чемпионом этого турнира и заработав рекордный на то время приз — более $18 млн. Через два года команда одержала победу на чемпионате во второй раз.

Team Spirit — киберспортивная команда, основанная в Москве в 2015 году. В настоящее время ее база расположена в Белграде. В состав команды по Counter-Strike входят четверо россиян и один украинец.

Ранее Климент Колесников выиграл золото на чемпионате мира в Сингапуре, установив рекорд турнира — 23,68 секунды на дистанции 50 метров на спине. Это его первая победа на длинной воде. Павел Самусенко поделил серебро с южноафриканцем Питером Кетце.