Пловец Климент Колесников завоевал золото на чемпионате мира в Сингапуре

Спортсмен Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает Lenta.ru. Россиянин показал рекорд чемпионатов — 23,68 секунды. Для Колесникова это первое золото на длинной воде.

В этом же заплыве Павел Самусенко стал серебряным призером, финишировав с результатом 24,17 секунды. Такой же результат показал южноафриканец Питер Кетце. Оба спортсмена поделили второе место.

Россияне выступают в Сингапуре в нейтральном статусе. Им запрещено публиковать в социальных сетях информацию, связывающую их с Россией, включая изображение флага.

Ранее россиянка Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре на дистанции 200 метров брассом. 20-летняя спортсменка финишировала с результатом 2 минуты 19,96 секунды. Золото выиграла американка Кейт Дугласс, бронзу поделили Кайлин Корбетт из ЮАР и белоруска Алина Змушко.

Также сборная России заняла второе место в микст-эстафете 4х100 метров кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Российская команда, в составе которой выступили Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова, показала результат 3 минуты 19,68 секунды. Победу одержала сборная США, третьими финишировали немецкие спортсмены.