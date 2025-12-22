ДоброFON и «Память поколений» помогли Ржевскому дому-интернату

Представители программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений» посетили ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Подопечным передали новую медицинскую мебель и оборудование на общую сумму 1,8 млн рублей. Кроме того, в Ржеве установили световую инсталляцию «Ржев — город Побед» на сумму 2,1 млн рублей. Оба события прошли в рамках проекта «Города Героев».

Ржев — еще один город воинской славы, который получил двойную помощь в рамках социально значимого проекта «Города Героев». Помимо передачи оборудования «Ржевскому дому-интернату», ДоброFON совместно с фондом «Память поколений» оказали содействие в установке световой инсталляции. Этот город испытал на себе все ужасы Великой Отечественной войны, и мы не могли пройти его стороной, — отметил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Масштабный проект был реализован в честь 80-летия Победы в ВОВ. На протяжении 2025 года в ряде городов воинской славы и трудовой доблести проходило оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры. Общий объем финансирования этих работ составил порядка 30 млн рублей. Ржев стал 11-м городом, включенным в карту «Городов Героев».

Благодаря поддержке в доме-интернате появились электрокардиограф, электрические многофункциональные кровати. Кроме того, учреждение обеспечили прикроватными передвижными столиками, медицинскими кроватями и дезинфекционной камерой.

Помощь, оказанная во Ржеве, является частью системной работы по укреплению медицинского обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны во всем регионе. Фонд «Память поколений» оказывает поддержку Тверской области не впервые: с 2016 года адресную медицинскую помощь здесь получили уже 215 ветеранов на общую сумму свыше 19 миллионов рублей.

Ранее компания FONBET направила в Российский Красный Крест 5 млн рублей в рамках программы «ДоброFON» для закупки и организации доставки питьевой воды в Мелитополь и Луганск. На данные средства были приобретены 360 тыс. литров воды.