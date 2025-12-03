Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:10

Экс-замглавы администрации Луганска осудили за взяточничество

Экс-замглавы администрации Луганска Воротникова получила семь лет за взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова приговорена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал правительства региона со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЛНР. Суд признал ее виновной в получении взятки в размере 810 тыс. рублей.

Суд также запретил Воротниковой занимать должности в государственных органах в течение восьми лет. Кроме того, будет конфискована денежная сумма, эквивалентная полученной взятке, в доход государства. Эти средства экс-чиновница получила от директора муниципального унитарного предприятия «Поколение города Луганска» за оказанное покровительство.

Директор МУП в свою очередь оштрафован на 500 тыс. рублей. По информации прокуратуры, штраф уже выплачен в полном объеме. Судебное заседание завершилось, и Марина Воротникова была взята под стражу прямо в зале суда.

Ранее стало известно о задержании первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова по подозрению о получении взятки. Правоохранительные органы уже завели уголовное дело.

ЛНР
взятки
Россия
регионы
Луганск
чиновники
приговоры
суды
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальник представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
«Выглядят анекдотично»: Фадеев о ковидном запрете массовых мероприятий
Нарколог оценил идею ограничивать работу круглосуточных магазинов
«Коварные факторы»: ветеринар назвал вероятную причину гибели 500 тюленей
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.