Экс-замглавы администрации Луганска осудили за взяточничество Экс-замглавы администрации Луганска Воротникова получила семь лет за взятку

Бывший заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова приговорена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал правительства региона со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЛНР. Суд признал ее виновной в получении взятки в размере 810 тыс. рублей.

Суд также запретил Воротниковой занимать должности в государственных органах в течение восьми лет. Кроме того, будет конфискована денежная сумма, эквивалентная полученной взятке, в доход государства. Эти средства экс-чиновница получила от директора муниципального унитарного предприятия «Поколение города Луганска» за оказанное покровительство.

Директор МУП в свою очередь оштрафован на 500 тыс. рублей. По информации прокуратуры, штраф уже выплачен в полном объеме. Судебное заседание завершилось, и Марина Воротникова была взята под стражу прямо в зале суда.

Ранее стало известно о задержании первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова по подозрению о получении взятки. Правоохранительные органы уже завели уголовное дело.