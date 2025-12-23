Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом Росфинмониторинг внес жителя Перми Юшкова в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов общественника из Перми Романа Юшкова, следует из данных на сайте федеральной службы. По данным источника РИА Новости, мужчину подозревают в разжигании ненависти по признакам национальности.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...>, Юшков Роман Авенирович, 31 октября 1970 года рождения, город Пермь Пермской области, — говорится в перечне.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Дзержинский суд Перми избрал Юшкову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, мужчина не может покидать квартиру ночью и пользоваться средствами связи.

Юшков уже имел судимости за экстремистскую деятельность. В 2015 и 2018 годах его признавали виновным в призывах к экстремизму и возбуждении ненависти, но тогда он отделался условными сроками.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов уроженку Киева Анастасию Стратович, арестованную за поджог авто СК РФ. Также в список попал ее сообщник Никита Тихонов.