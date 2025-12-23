Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 18:46

Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом

Росфинмониторинг внес жителя Перми Юшкова в реестр террористов и экстремистов

Читайте нас в Дзен

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов общественника из Перми Романа Юшкова, следует из данных на сайте федеральной службы. По данным источника РИА Новости, мужчину подозревают в разжигании ненависти по признакам национальности.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...>, Юшков Роман Авенирович, 31 октября 1970 года рождения, город Пермь Пермской области, — говорится в перечне.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Дзержинский суд Перми избрал Юшкову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, мужчина не может покидать квартиру ночью и пользоваться средствами связи.

Юшков уже имел судимости за экстремистскую деятельность. В 2015 и 2018 годах его признавали виновным в призывах к экстремизму и возбуждении ненависти, но тогда он отделался условными сроками.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов уроженку Киева Анастасию Стратович, арестованную за поджог авто СК РФ. Также в список попал ее сообщник Никита Тихонов.

Росфинмониторинг
экстремисты
террористы
экстремизм
Пермь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Натовский самолет заметили у границ России в Баренцевом море
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.