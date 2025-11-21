Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 16:54

Фекальное озеро затопило несколько домов в Луганске

В Луганске дворы и подвалы домов затопило канализационной водой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Несколько подвалов и дворов в Луганске затопило водой из канализации 13 ноября. Об этом стало известно благодаря подписчикам паблика «Мой Луганск | Новости ЛНР | Инцидент». По словам местных жителей, затоплены дома № 9-13 на улице Штеровская, а также поблизости.

Мы уже не знаем, куда еще обращаться и кому писать, — говорится в посте.

При этом жильцы несколько раз в день звонят в Горводоканал, оставляют заявки, но за неделю никто не прибыл, чтобы посмотреть на масштаб бедствия. Проблема до сих пор не решается, местные власти ситуацию не комментировали.

В 2023 году в городе произошла подобная авария, но тогда все обещали починить «на века», говорится в публикации. В результате за год, пока двор стоял в воде, успели погибнуть деревья на территории рядом с домом. Сейчас вода подмывает фундаменты и заливает подвалы. Канализационные стоки уже успели нанести значительный ущерб.

Ранее в Петропавловске-Камчатском в школе прорвало трубу с кипятком. Вода затопила первый этаж здания и распространила неприятный запах. Уборщицы пытались ликвидировать прорыв тряпками и вениками.

