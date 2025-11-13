В школе на Камчатке прорвало трубу с кипятком

В школе Петропавловска-Камчатского прорвало трубу с кипятком, сообщает Readovka.news со ссылкой на слова учащихся. Вода затопила первый этаж школы.

Ученики рассказали, что вода распространила по зданию неприятный запах. Эвакуацию и ЧП в учреждении не объявили, а уборщицы пытались справиться с прорывом с помощью веников и тряпок.

Ситуацию взяла на контроль региональная прокуратура. Авария произошла на шестом уроке и привела к отключению отопления в трех учебных классах.

Ранее на северо-востоке Москвы в подъезде жилого дома по проспекту Мира, 89, прорвало трубы после включения отопления. По данным источника, кипяток затопил весь подъезд, оставив жильцов без тепла.