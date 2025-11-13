Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 15:37

В школе на Камчатке прорвало трубу с кипятком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В школе Петропавловска-Камчатского прорвало трубу с кипятком, сообщает Readovka.news со ссылкой на слова учащихся. Вода затопила первый этаж школы.

Ученики рассказали, что вода распространила по зданию неприятный запах. Эвакуацию и ЧП в учреждении не объявили, а уборщицы пытались справиться с прорывом с помощью веников и тряпок.

Ситуацию взяла на контроль региональная прокуратура. Авария произошла на шестом уроке и привела к отключению отопления в трех учебных классах.

Ранее на северо-востоке Москвы в подъезде жилого дома по проспекту Мира, 89, прорвало трубы после включения отопления. По данным источника, кипяток затопил весь подъезд, оставив жильцов без тепла.

Камчатка
трубы
школы
кипяток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец школьника напал на учителя и избил его
Названа единственная в Европе страна, готовая к вооруженному конфликту
«Разговор один»: депутат о призыве экс-генерала ВСУ устраивать теракты в РФ
Ростех испытал обновленные огнеметные системы для ВС РФ
Названа женщина с идеальными пропорциями лица
Задержан напавший на девочку посреди дня педофил
Си Цзиньпин отказался участвовать в саммите G20 в ЮАР
Раскрыто, как высаживать деревья зимой в снег
Раскрыто ключевое значение освобождения Синельниково
ВСУ дерутся за еду и безразличие Зеленского: новости СВО на вечер 13 ноября
Военэксперт объяснил слова Макрона о следующем военном конфликте в космосе
Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией
Россиянка присвоила более 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике
В РФ в декабре будет сухой закон? Подробности, запрет на продажу алкоголя
В Госдуме раскрыли дилемму Зеленского после поражения в Красноармейске
Гагарина поселилась с бойфрендом-целителем в особняке за 500 млн рублей
Россиянин нанес сестре почти 50 ножевых ранений
В Госдуме объяснили повышенный интерес молодежи к русской культуре
Магнитная буря буйствует на Земле уже более 30 часов
Эксперт развеял главные мифы россиян о банковских вкладах
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.