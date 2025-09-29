Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:29

Подъезд дома в Москве затопило кипятком после подачи отопления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы в подъезде жилого дома по проспекту Мира, 89, прорвало трубы после включения отопления, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным источника, кипяток затопил весь подъезд, оставив жильцов без тепла. Дом находится на капитальном ремонте, и причиной инцидента, как считают постояльцы, стали ремонтные работы.

Ранее в Хабаровске произошел прорыв трубы с кипятком на улице Калараша. В результате были затоплены дом и прилегающая улица. Инцидент случился ночью.

До этого в Ленинградской области от мощного ливня пострадал Выборг: затопило улицы и пропало электричество у тысяч жителей. Вода также залила торговый центр, парковки и вокзал, однако к утру начала отступать, в частности на Московском проспекте и набережной.

Кроме того, в Сухуме проливной дождь привел к затоплению улиц и перебоям с электричеством. Несмотря на это, движение транспорта не прекращалось. Городские службы перешли на усиленный режим работы, а администрация предупредила о риске выхода рек из берегов.

потопы
квартиры
отопление
аварии
