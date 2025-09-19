Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 08:20

Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней

Выборг затопило из-за мощных ливней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Улицы Выборга в Ленинградской области затопило из-за мощных ливней, сообщил телеканал «78». Там отметили, что из-за непогоды несколько тысяч человек остались без света.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что первые этажи одного из торговых центров полностью затоплены. Кроме того, многие машины на парковках оказались почти полностью в воде. Городской вокзал, по словам очевидцев, буквально превратился в остров. К утру вода начала уходить, наиболее затопленными оказались Московский проспект и набережная 40-летия ВЛКСМ.

Ранее сообщалось, что Махачкала оказалась затоплена из-за ливней, видео с природным происшествием опубликовали в местных соцсетях. Судя по кадрам, водителям приходится форсировать потоки воды на дорогах.

До этого крупнейшее в истории наводнение в пакистанской провинции Пенджаб унесло жизни 97 человек и потребовало эвакуации около 2,4 млн жителей. Стихия нанесла ущерб более чем 4,5 тыс. деревень. Эвакуации подверглись около 1,9 млн голов скота. В пострадавших районах полностью отсутствовали электричество и сотовая связь.

