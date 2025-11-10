Шторм в Охотском море вызвал подтопление прибрежного села на Камчатке

В селе Ильпырском Камчатского края произошел сильный заплеск морской воды, вызванный штормом в Охотском море, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев со ссылкой на главу сельского поселения Вячеслава Миникаева. Инцидент стал крупнейшим за последнее десятилетие.

Заплеск морской воды такого масштаба впервые за 10 лет. Воды в домах нет. Слегка подтопило сельский клуб, — отметил министр.

Ведутся работы по устранению последствий. Все системы жизнеобеспечения исправно работают.

Ранее стало известно, что тайфун «Тино» обрушился на Филиппины, что привело к наводнению в стране. В результате этого в некоторых районах первые этажи зданий оказались затоплены. Помимо этого, судя по опубликованным кадрам, машины из-за тайфуна плывут по улицам. Некоторые из авто затоплены по самую крышу.

До этого мощный тайфун «Матмо» обрушился на южные провинции Китая, вызвав масштабную эвакуацию более 150 тыс. жителей. Стихийное бедствие затронуло территории провинций Хайнань и Гуандун. В семи городских округах и 30 районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В этих регионах организуются спальные места, создаются аварийные запасы и защитные укрытия для пострадавших от непогоды.