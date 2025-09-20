Власти Махачкалы обратились к жителям города с необычной просьбой Жителей Махачкалы призвали не пить воду из-под крана после подтоплений

Жителей Махачкалы предупредили о риске попадания загрязняющих веществ в систему водоснабжения и попросили воздержаться от употребления воды из-под крана, передает городская администрация. Местные власти призвали горожан использовать бутилированную или кипяченую воду.

В связи с обильными осадками и возникшими подтоплениями, которые затронули ряд районов города, возможно нарушение герметичности сетей водоснабжения и попадание загрязняющих веществ, настоятельно просим вас воздержаться от употребления воды из-под крана, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что улицы в Махачкале, Каспийске и Избербаше оказались подтоплены из-за сильного дождя. Для оказания помощи жителям были направлены спасатели. Также из Кизилюрта в Махачкалу перевезли пожарную насосную станцию.

До этого жители Александровска-Сахалинского остались без питьевой воды после схода селя. Три селевых потока сошли после продолжительных осадков. Один из них ушел в реку, а два других попали в водохранилище. В результате селевые массы вывели из строя фильтрационное оборудование очистных сооружений.