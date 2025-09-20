«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 00:54

Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня

В Дагестане подтопило улицы в Махачкале и Каспийске из-за сильного ливня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Улицы в Махачкале, Каспийске и Избербаше подтопило из-за сильного дождя, передала пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану. Там уточнили, что на участки направлены спасатели для помощи населению.

Дополнительно организована передислокация пожарной насосной станции из Кизилюрта в Махачкалу, — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Махачкала оказалась затоплена из-за ливней, видео с природным происшествием опубликовали в местных соцсетях. Судя по кадрам, водителям приходится форсировать потоки воды на дорогах.

До этого крупнейшее в истории наводнение в пакистанской провинции Пенджаб унесло жизни 97 человек и потребовало эвакуации около 2,4 млн жителей. Стихия нанесла ущерб более чем 4,5 тыс. деревень. Эвакуации подверглись около 1,9 млн голов скота. В пострадавших районах полностью отсутствовали электричество и сотовая связь.

Ранее из-за наводнения в Пакистане погибли более 650 человек. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф поручил правительству контролировать работы по ликвидации последствий стихийных бедствий в Хайбер-Пахтунхве, где жертвами наводнения стали по меньшей мере 323 человека.

Дагестан
Махачкала
наводнения
ливни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.