Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня В Дагестане подтопило улицы в Махачкале и Каспийске из-за сильного ливня

Улицы в Махачкале, Каспийске и Избербаше подтопило из-за сильного дождя, передала пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану. Там уточнили, что на участки направлены спасатели для помощи населению.

Дополнительно организована передислокация пожарной насосной станции из Кизилюрта в Махачкалу, — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Махачкала оказалась затоплена из-за ливней, видео с природным происшествием опубликовали в местных соцсетях. Судя по кадрам, водителям приходится форсировать потоки воды на дорогах.

