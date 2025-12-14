Ураганный ветер в Махачкале обрушил на парковку рекламный щит

Огромная рекламная конструкция рухнула в центре Махачкалы из-за ураганного ветра, сообщает РЕН ТВ. По информации издания, щит, находившийся на крыше местного торгового центра, упал с высоты 20 метров. На кадрах видно, что вывеска превратилась в груду металла.

Отмечается, что без жертв и пострадавших обошлось лишь чудом, поскольку обычно у ТЦ очень людно, а на парковочных местах стоят множество машин. Но по счастливой случайности в момент обрушения конструкции рядом никого не было. При этом сильнейший ветер разбушевался и в других районах Дагестана. Из-за сложных погодных условий Госавтоинспекция республики перекрыла участки автодорог по всему региону.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 14 декабря в отдельных регионах страны прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Так, на побережье Мурманской области ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 28 метров в секунду.

До этого стало известно, что в Волгограде во время урагана рухнули несколько деревьев. Местные жители рассказали, что им чудом удалось избежать травм. В регионе ввели желтый уровень погодной опасности.