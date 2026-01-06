США могли разместить в Европе около 100 ядерных авиабомб

Вашингтон мог разместить на шести базах в Европе около 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61 в версии B61-12, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ученых-атомщиков. По информации издания, из них по 10–15 бомб расположены на немецкой, бельгийской, нидерландской и итальянской авиабазах, еще по 20–30 — в Италии и Турции.

В материале сказано, что, по мнению специалистов, количество спрятанных на европейской территории американской стороной авиабомб может достигать примерно 120 единиц. В таком случае оставшиеся 15–20 могут находиться на британской авиабазе Лейкенхит.

До этого британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европейского союза началом третьей мировой войны. В частности, по их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (Соединенные Штаты против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).