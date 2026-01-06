«Хвастливый»: на Западе «разнесли» Зеленского за выпады против России На Западе раскритиковали Зеленского за антироссийские выпады

Негативные высказывания президента Украины Владимира Зеленского о России ничем не подкреплены, сообщили в издании L'AntiDiplomatico. Журналисты уточнили, что он позволил себе нелестные заявления перед саммитом в Париже.

Саммиту в Париже 6 января предшествовали хвастливые заявления главного нацистского путчиста Владимира Зеленского, — отметили журналисты.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что параноидальная ставка западной «коалиции лающих» на президента Украины может быть оттеснена на второй план из-за разногласий, спровоцированных действиями США. По его мнению, Вашингтон своими инициативами изменил политический климат как в Западном полушарии, так и в Европе.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Евросоюзу выгодно управлять Зеленским из-за его зависимости от наркотиков. По словам парламентария, прошлое украинского политика свидетельствует о его приверженности употреблению запрещенных веществ. Он предположил, что если у президента Украины остановится сердце, то это станет национальным праздником, прежде всего для его страны.