02 февраля 2026 в 08:10

На Западе отметили отчаяние Зеленского на переговорах с Россией и США

JW: требованием о признании своей легитимности Зеленский раскрыл свое отчаяние

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Требование президента Украины Владимира Зеленского к России признать его легитимность раскрыло его крайнее отчаяние, пишет немецкое издание Junge Welt. По мнению обозревателей, это ставит под угрозу сами переговоры.

Журналисты считают, что Киев, требуя от Москвы отозвать правовую оценку об истечении президентских полномочий, пытается любой ценой заблокировать диалог. Зеленский сам становится главным препятствием к миру, цепляясь за власть.

В статье указано, что украинский лидер этим сводит переговоры с Россией к бессмысленному обмену мнениями. Помимо этого, он игнорирует усилия правительство США, которое инициировало эти переговоры

Зеленский перегнул палку почти гротескным образом. Это демонстрирует его отчаяние. <…> Похоже, что его главная цель сейчас — сохранить свою личную власть, — сказано в материале.

Ранее Зеленский анонсировал проведение следующего раунда переговоров по разрешению ситуации на Украине, запланированного на следующую неделю, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби. По словам главы государства, об этом ему доложила команда дипломатов.

