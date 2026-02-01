Зеленский назвал даты новых встреч в Абу-Даби Зеленский анонсировал новые встречи в Абу-Даби 4 и 5 февраля

Следующие переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут в Абу-Даби на следующей неделе, 4 и 5 февраля, написал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, об этом ему доложила команда дипломатов.

Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби, — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что Киев готов к предметному разговору. Он подчеркнул заинтересованность страны в «достойном окончании» боевых действий. Украинский лидер также поблагодарил «всех, кто помогает».

По данным источников, следующий раунд переговоров по Украине может вновь пройти в закрытом дворце Каср аш-Шати. Именно здесь, судя по полученным фотографиям и данным источников, состоялась и первая встреча, поскольку эта резиденция идеально подходит для конфиденциального диалога.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу выразил уверенность, что все российские требования по Украине будут выполнены. По его словам, Киеву придется согласиться на статус нейтрального государства без иностранных войск на своей территории.