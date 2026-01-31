Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 06:22

В США оценили вероятность выполнения всех требований России по Украине

Политолог Доктороу: Россия на Украине получит все, что потребовала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Все российские требования по Украине будут выполнены, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала. Россия получит все, что хочет, подчеркнул эксперт. По его словам, Киеву придется согласиться на статус нейтрального государства без иностранных войск на своей территории, а вывод сил из Донбасса станет одним из первоочередных шагов.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о непримиримой позиции политолог назвал тактикой для внутреннего употребления, чтобы выиграть время в ходе переговоров. При этом Доктороу предположил, что Вашингтон может помочь украинскому лидеру сохранить лицо.

США готовят для Зеленского запасной выход, и в течение 100 дней им отдадут приказ. Точнее, они назначат новые выборы. Так что у Зеленского есть все шансы уйти с поста по своей воле, а не под конвоем, — отметил эксперт.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Украине и ее европейским партнерам всецело поддержать мирный план президента США, а не заниматься взаимными обвинениями. Так он прокомментировал претензии Киева к Европе насчет поставок ракет.

Позже президент Украины сообщил, что следующая встреча между Россией и Украиной в Абу-Даби может быть перенесена. По его словам, это связано с усилением напряженности между США и Ираном.

Украина
Россия
переговоры
требования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ дал Украине последний шанс расплатиться с огромными долгами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 января
Силы ПВО за ночь «расправились» с 26 украинскими дронами
ВСУ попытались атаковать беспилотниками Смоленскую область
Одной группе иностранцев могут пожизненно запретить въезд в Россию
Армия России получит первые тяжелые FPV-дроны «Кощей»
В файлах по делу Эпштейна появились данные о «насиловавшем девочек» Трампе
Жуткие морозы до 47, метели, ледяной ветер: погода в России 2–8 февраля
Минобороны раскрыло, для чего используются трофейные дроны «Баба-яга»
В европейской стране грянул скандал из-за помощи Украине
Некоторые регионы России может ожидать серьезное похолодание
В Венесуэле могут отпустить из тюрем всех политзаключенных
Одним ударом поразили две цели под Сумами: успехи ВС РФ к утру 31 января
Зоопсихолог объяснила, почему кошки часто спят в обуви хозяев
В США оценили вероятность выполнения всех требований России по Украине
Озвучены самые популярные в январе имена для новорожденных
Зеленского сочли безумным за слова об убийстве русских
Российский сапер раскрыл позорную тактику ВСУ в Сумской области
Бездетность, тяжелая болезнь, уход со сцены: как живет Андрей Губин
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.