В США оценили вероятность выполнения всех требований России по Украине Политолог Доктороу: Россия на Украине получит все, что потребовала

Все российские требования по Украине будут выполнены, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала. Россия получит все, что хочет, подчеркнул эксперт. По его словам, Киеву придется согласиться на статус нейтрального государства без иностранных войск на своей территории, а вывод сил из Донбасса станет одним из первоочередных шагов.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о непримиримой позиции политолог назвал тактикой для внутреннего употребления, чтобы выиграть время в ходе переговоров. При этом Доктороу предположил, что Вашингтон может помочь украинскому лидеру сохранить лицо.

США готовят для Зеленского запасной выход, и в течение 100 дней им отдадут приказ. Точнее, они назначат новые выборы. Так что у Зеленского есть все шансы уйти с поста по своей воле, а не под конвоем, — отметил эксперт.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Украине и ее европейским партнерам всецело поддержать мирный план президента США, а не заниматься взаимными обвинениями. Так он прокомментировал претензии Киева к Европе насчет поставок ракет.

Позже президент Украины сообщил, что следующая встреча между Россией и Украиной в Абу-Даби может быть перенесена. По его словам, это связано с усилением напряженности между США и Ираном.