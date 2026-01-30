Зимняя Олимпиада — 2026
Спецпредставитель Путина обратился к Украине и Европе

Дмитриев призвал Украину и Европу поддержать мирный план Трампа

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Украине и ее европейским партнерам стоит всецело поддержать мирный план президента США Дональда Трампа, а не заниматься взаимными обвинениями, заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X. Так он прокомментировал претензии Киева к Европе насчет поставок ракет.

Украине и Европе необходимо всецело поддержать мирный план Трампа, вместо того чтобы обвинять друг друга, — отметил Дмитриев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не получил партию ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) от Соединенных Штатов из-за европейских стран. Во время своих обвинений он упомянул проблемы с энергетикой.

До этого украинский лидер также выступил с критикой в адрес Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. Зеленский призвал западные страны усилить поддержку Украины, несмотря на заявление некоторых государств о приоритете внутреннего бюджета над военной помощью Киеву.

