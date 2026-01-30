«Представьте себе»: Зеленский отчитал США и Европу за нерасторопность Зеленский осудил США и Европу за задержку с поставками ПВО

Соединенные Штаты до сих пор не поставили Украине в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила, заявил президент страны Владимир Зеленский. Также он обратил внимание на проблемы с энергетикой, передает украинское издание Страна.ua.

Представьте себе: я знаю, что летит баллистика <...>. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что <...> нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь, — отметил он.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Москва обеспечит гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он подчеркнул, что Путин не раз говорил об этом.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.