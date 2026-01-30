Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 11:52

«Представьте себе»: Зеленский отчитал США и Европу за нерасторопность

Зеленский осудил США и Европу за задержку с поставками ПВО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты до сих пор не поставили Украине в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила, заявил президент страны Владимир Зеленский. Также он обратил внимание на проблемы с энергетикой, передает украинское издание Страна.ua.

Представьте себе: я знаю, что летит баллистика <...>. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что <...> нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь, — отметил он.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Москва обеспечит гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он подчеркнул, что Путин не раз говорил об этом.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.

Владимир Зеленский
США
ПВО
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Россиянина арестовали за осквернение Вечного огня
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.