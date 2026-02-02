«Наблюдаем не моду»: молодые россияне начали массово переселяться в деревни Депутат Госдумы Чаплин заявил о росте спроса на садовые участки у молодежи

Молодые россияне начали активно стремиться к покупке своего дома в деревнях и садоводческих некоммерческих товариществах, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, это стало возможно благодаря развитию удаленных форм работы.

Мы наблюдаем не моду, а глубокое изменение образа жизни. <...> Молодые семьи сегодня стремятся не просто к летнему отдыху, а к созданию постоянного дома за городом, где можно растить детей в более здоровой среде, — подчеркнул парламентарий.

При этом ключевую роль играет экономический фактор. Дело в том, что стоимость земли и дома в СНТ может быть на 20-30% ниже, чем аналогичные объекты под индивидуальное жилищное строительство в том же районе, объяснил Чаплин. Кроме того, с 2019 года официально можно строить в СНТ жилые дома и регистрироваться в них, что придало людям уверенности, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в России законодательно предусмотрена возможность приобрести в ипотеку как готовый дачный дом с участком, так и отдельно землю для строительства. Этот механизм призван дать гражданам реальный шанс обзавестись загородной недвижимостью.