Стало известно, могут ли россияне купить в ипотеку дачный участок Депутат Чаплин: россияне могут купить в ипотеку дачный участок с домом

В России законодательно предусмотрена возможность приобрести в ипотеку как готовый дачный дом с участком, так и отдельно землю для строительства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, этот механизм призван дать гражданам реальный шанс обзавестись загородной недвижимостью.

Важно прояснить вопрос о приобретении дачи с использованием ипотечного кредита. Отвечаю прямо: такая возможность в нашей стране предусмотрена законодательством, причем не только на готовый дом с землей, но и отдельно на земельный участок, если он соответствует ряду условий. Это делается для того, чтобы у граждан была реальная возможность обзавестись загородной недвижимостью, в том числе для последующего строительства жилья, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что ключевое значение для кредитора имеет юридический статус объекта. По словам Чаплина, банки, как правило, рассматривают в качестве залога дома, зарегистрированные как жилые строения, пригодные для постоянного проживания, тогда как сезонные постройки вызывают сложности. Депутат добавил, что земельный участок для ипотеки должен состоять на кадастровом учете и иметь разрешенное использование, допускающее строительство, например, для ИЖС или садоводства.

Купить в ипотеку можно как готовый дачный дом вместе с земельным участком, так и землю без каких-либо построек. Принципиальное значение имеет юридический статус объекта. Если речь идет о готовом доме, то для банка он должен быть зарегистрирован как жилое строение, пригодное для постоянного проживания. Сезонные садовые домики, как правило, не могут выступать предметом залога, что усложняет получение кредита. Что касается земельного участка, то он должен иметь четкий кадастровый учет, установленные границы и, что особенно важно, разрешенное использование, допускающее строительство, — резюмировал Чаплин.

Ранее директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин заявил, что выбор стратегии при досрочном погашении ипотеки напрямую влияет на итоговую экономию. По его словам, самым выгодным является вариант с сокращением срока кредита. Он отметил, что один и тот же досрочный платеж в 500 тыс. рублей в данном случае сбережет для заемщика 880 тыс. рублей, а при уменьшении суммы ежемесячного взноса — лишь 340 тыс. рублей.