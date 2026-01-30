Эксперт назвал самый выгодный способ досрочного погашения ипотеки

Выбор стратегии при досрочном погашении ипотеки напрямую влияет на итоговую экономию, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. По его словам, самым выгодным является вариант с сокращением срока кредита. Один и тот же досрочный платеж в 500 тысяч рублей в данном случае сбережет для заемщика 880 тысяч, а при уменьшении суммы ежемесячного взноса — лишь 340 тысяч, отметил эксперт.

Для максимальной экономии лучше сокращать срок: на примере кредита в 4 миллиона под 20% на 20 лет внесение 500 тысяч досрочно может сэкономить около 880 тысяч рублей при сокращении срока против примерно 340 тысяч при уменьшении платежа, — сказал Тумин.

Однако, как отметил эксперт, существует и гибкий подход, который позволяет получить преимущества обеих стратегий. По его словам, можно на бумаге выбрать снижение платежа для уменьшения обязательного минимума, но фактически продолжать вносить прежнюю сумму. Это создает «подушку безопасности» на случай финансовых трудностей, одновременно сокращая реальный срок кредита.

Как сообщалось ранее, банк может снизить ставку по ипотеке дисциплинированным клиентам при заключении дополнительного соглашения или при выполнении определенных условий (страхование, зарплатный проект). При фиксированной ставке заемщик может снизить стоимость обслуживания кредита только через предусмотренные законом и банковской практикой инструменты, рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.