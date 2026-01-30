Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:30

Эксперт назвал самый выгодный способ досрочного погашения ипотеки

Финансист Тумин: при досрочном погашении ипотеки выгоднее сокращать срок кредита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Выбор стратегии при досрочном погашении ипотеки напрямую влияет на итоговую экономию, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. По его словам, самым выгодным является вариант с сокращением срока кредита. Один и тот же досрочный платеж в 500 тысяч рублей в данном случае сбережет для заемщика 880 тысяч, а при уменьшении суммы ежемесячного взноса — лишь 340 тысяч, отметил эксперт.

Для максимальной экономии лучше сокращать срок: на примере кредита в 4 миллиона под 20% на 20 лет внесение 500 тысяч досрочно может сэкономить около 880 тысяч рублей при сокращении срока против примерно 340 тысяч при уменьшении платежа, — сказал Тумин.

Однако, как отметил эксперт, существует и гибкий подход, который позволяет получить преимущества обеих стратегий. По его словам, можно на бумаге выбрать снижение платежа для уменьшения обязательного минимума, но фактически продолжать вносить прежнюю сумму. Это создает «подушку безопасности» на случай финансовых трудностей, одновременно сокращая реальный срок кредита.

Как сообщалось ранее, банк может снизить ставку по ипотеке дисциплинированным клиентам при заключении дополнительного соглашения или при выполнении определенных условий (страхование, зарплатный проект). При фиксированной ставке заемщик может снизить стоимость обслуживания кредита только через предусмотренные законом и банковской практикой инструменты, рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

экономия
кредиты
выгоды
ипотеки
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книжное издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились вместе защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.