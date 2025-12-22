В Венгрии назвали три силы, которые желают продолжения украинского кризиса Орбан: политики, продавцы оружия и банкиры хотят продолжения кризиса на Украине

Продолжения боевых действий на Украине желают лишь определенные группы, написал в своем аккаунте в социальной сети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Заинтересованными сторонами являются наивные политики, банкиры и продавцы оружия.

Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России, — написал глава венгерского правительства.

Орбан также добавил, что европейские страны заслуживают лучшего, а именно — мира. Это заявление сделано на фоне продолжающихся дипломатических усилий по обсуждению мирных инициатив.

В начале декабря президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе нее стороны около пяти часов обсуждали американский план мирного урегулирования, однако к компромиссу прийти не удалось. Вашингтон разделил первоначальный план из 27 пунктов на четыре тематических блока, которые предложил обсуждать отдельно. Москва не согласилась с рядом пунктов этой инициативы.

Ранее Уиткофф дал положительную оценку прошедшим в Майами переговорам с украинской делегацией. По его словам, диалог партнеров был продуктивным и конструктивным. Участники сосредоточились на деталях, включая временные рамки и последовательность действий.