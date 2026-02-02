Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в ФРГ

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в ФРГ

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке по резонансному убийству в Германии, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом стало обращение родителей погибшей. Виновники трагедии могли укрыться в Москве.

Проверка была инициирована после публикаций в СМИ. Жертвой преступления стала гражданка Казахстана. По существующей версии, к убийству могут быть причастны ее бывший муж и свекровь, которые после возбуждения дела в Германии могли уехать в российскую столицу.

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе процессуальной проверки, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах проверки по факту травмирования новорожденного в Якутске. Инцидент произошел утром 28 января в холле приемного отделения перинатального центра республиканской больницы из-за стремительных родов.

До этого глава СКР заявил, что по делу о хищении денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево уже задержаны 38 человек. По его словам, всего в группировку входили не менее 40 человек. Двое объявлены в розыск.