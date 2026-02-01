Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах проверки по факту травмирования новорожденного в Якутске, сообщает информационный центр ведомства. Инцидент произошел утром 28 января в холле приемного отделения перинатального центра республиканской больницы из-за стремительных родов.

По информации регионального Минздрава, беременная женщина сама приехала в больницу, и через минуту после поступления у нее начались роды. Новорожденный получил линейный перелом теменной кости, но его жизни ничего не угрожает.

По неподтвержденным данным, женщина рожала стоя у регистратуры, младенец упал на пол и получил травму, а персонал в этот момент требовал документы. По этому факту начаты служебная и процессуальная проверки, которые контролирует центральный аппарат СК.

Ранее Минздрав Нижегородской области начал проверку после инцидента с роженицей в местной больнице, которая перенесла клиническую смерть. Ведомство рассматривало вопрос о переводе пациентки в федеральный реабилитационный центр в Москве, а результаты проверки пообещали довести до заинтересованных.