01 февраля 2026 в 18:08

Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о результатах проверки по факту травмирования новорожденного в Якутске, сообщает информационный центр ведомства. Инцидент произошел утром 28 января в холле приемного отделения перинатального центра республиканской больницы из-за стремительных родов.

По информации регионального Минздрава, беременная женщина сама приехала в больницу, и через минуту после поступления у нее начались роды. Новорожденный получил линейный перелом теменной кости, но его жизни ничего не угрожает.

По неподтвержденным данным, женщина рожала стоя у регистратуры, младенец упал на пол и получил травму, а персонал в этот момент требовал документы. По этому факту начаты служебная и процессуальная проверки, которые контролирует центральный аппарат СК.

Ранее Минздрав Нижегородской области начал проверку после инцидента с роженицей в местной больнице, которая перенесла клиническую смерть. Ведомство рассматривало вопрос о переводе пациентки в федеральный реабилитационный центр в Москве, а результаты проверки пообещали довести до заинтересованных.

