Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:17

Российский роддом проверят после клинической смерти роженицы

Минздрав Нижегородской области начал проверку после инцидента с роженицей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит ведомственную проверку после инцидента, произошедшего с роженицей в одной из больниц региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Ситуация с оказанием медицинской помощи женщине находится на контроле профильных специалистов.

В настоящее время министерством проводится всесторонняя ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи пациентке. Результаты проверки будут доведены до заинтересованных лиц. Кроме того, решается вопрос перевода и госпитализации женщины в Федеральный научно-клинический центр реабилитации и реанимации в Москве, — отметили в министерстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что жительница Нижегородской области перенесла клиническую смерть из-за осложнений во время плановой операции в роддоме. Как пишут авторы, трагедия произошла из-за неправильной установки дыхательной трубки после кесарева сечения. По данным канала, 39-летняя Ксения поступила в роддом города Урень в конце ноября 2025 года. Несмотря на благополучное течение беременности, на этапе введения анестезии у женщины остановились сердце и дыхание.

роддома
Минздрав
дети
медицина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бросившего ребенка на пол в Шереметьево иностранца признали невменяемым
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.