Российский роддом проверят после клинической смерти роженицы

Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит ведомственную проверку после инцидента, произошедшего с роженицей в одной из больниц региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Ситуация с оказанием медицинской помощи женщине находится на контроле профильных специалистов.

В настоящее время министерством проводится всесторонняя ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи пациентке. Результаты проверки будут доведены до заинтересованных лиц. Кроме того, решается вопрос перевода и госпитализации женщины в Федеральный научно-клинический центр реабилитации и реанимации в Москве, — отметили в министерстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что жительница Нижегородской области перенесла клиническую смерть из-за осложнений во время плановой операции в роддоме. Как пишут авторы, трагедия произошла из-за неправильной установки дыхательной трубки после кесарева сечения. По данным канала, 39-летняя Ксения поступила в роддом города Урень в конце ноября 2025 года. Несмотря на благополучное течение беременности, на этапе введения анестезии у женщины остановились сердце и дыхание.