Житель Красноармейска, эвакуированный из города, рассказал, как спас троих военнослужащих Вооруженных сил России, получивших тяжелые ранения в бою. По его словам, которые приводит ТАСС, одного из бойцов ему пришлось откапывать трое суток. Он дотащил солдата до укрытия, обернув в покрывало, а после спрятал в подвале.

Я откопал. Потом по минному полю в покрывале тянул его к себе, спрятал его у себя в подвале. Раздел, переодел. Оказывал помощь, — вспомнил мужчина.

Он уточнил, что еще двое российских солдат сами пришли к нему в дом за помощью. Военные получили ранения в бою с противником, которого прикрывали около 20 FPV-дронов. Беженец нашел рацию бойцов, связался с командиром и вызвал помощь.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины убивают раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен. По его словам, для этого противник сбрасывает на солдат осколочные боеприпасы прямо с беспилотников.