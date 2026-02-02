Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 09:29

«Спрятал в подвале»: беженец рассказал, как спас раненых российских бойцов

Беженец из Красноармейска спас тяжелораненых российских бойцов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Красноармейска, эвакуированный из города, рассказал, как спас троих военнослужащих Вооруженных сил России, получивших тяжелые ранения в бою. По его словам, которые приводит ТАСС, одного из бойцов ему пришлось откапывать трое суток. Он дотащил солдата до укрытия, обернув в покрывало, а после спрятал в подвале.

Я откопал. Потом по минному полю в покрывале тянул его к себе, спрятал его у себя в подвале. Раздел, переодел. Оказывал помощь, — вспомнил мужчина.

Он уточнил, что еще двое российских солдат сами пришли к нему в дом за помощью. Военные получили ранения в бою с противником, которого прикрывали около 20 FPV-дронов. Беженец нашел рацию бойцов, связался с командиром и вызвал помощь.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины убивают раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен. По его словам, для этого противник сбрасывает на солдат осколочные боеприпасы прямо с беспилотников.

Красноармейск
ДНР
ВС РФ
военные
солдаты
мирные жители
раненые
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер ответил, как слова о съемном жилье отразятся на имидже Долиной
Скончался бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики
Медведев указал, кто совершает преступления в Донбассе и Новороссии
Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.