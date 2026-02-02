ВСУ уличили в попытке не дать солдатам попасть в плен

Военнослужащие Вооруженных сил Украины убивают раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого они сбрасывают на солдат осколочные боеприпасы с беспилотников.

Часто бывают случаи сбросов ВОГов (выстрел осколочный гранатометный. — NEWS.ru) на своих раненых, чтобы они не попали в плен, — отметил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР узнал, что часть механизированного батальона 110-й бригады украинской армии покинула позиции в районе населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. По его словам, без прикрытия остался участок линии боевого соприкосновения протяженностью около двух километров.

По данным источника в российских силовых структурах, украинское командование не хочет переносить боевые действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области. В частности, военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников в данной области.