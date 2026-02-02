Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 07:49

ВСУ уличили в попытке не дать солдатам попасть в плен

Кимаковский: ВСУ убивают раненых солдат, чтобы те не попали в плен

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие Вооруженных сил Украины убивают раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого они сбрасывают на солдат осколочные боеприпасы с беспилотников.

Часто бывают случаи сбросов ВОГов (выстрел осколочный гранатометный. — NEWS.ru) на своих раненых, чтобы они не попали в плен, — отметил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР узнал, что часть механизированного батальона 110-й бригады украинской армии покинула позиции в районе населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. По его словам, без прикрытия остался участок линии боевого соприкосновения протяженностью около двух километров.

По данным источника в российских силовых структурах, украинское командование не хочет переносить боевые действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области. В частности, военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников в данной области.

Игорь Кимаковский
ДНР
СВО
ВСУ
пленные
солдаты
военные
убийства
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали норму рабочих часов в феврале
«Никуда не годится»: Медведев разнес США за аргументацию по захвату Мадуро
«Кормовая база»: Медведев о роли Британии в поддержке нацистов на Украине
Медведев ответил, стоит ли Гренландии переживать из-за России и Китая
«Мы же не сумасшедшие»: Медведев об отношении РФ к глобальному конфликту
«Примитивная русофобия»: Медведев объяснил политику Британии в отношении РФ
«Серьезный вызов»: Медведев ответил, кому угрожает ситуация с Гренландией
«ЕС извинится перед РФ»: Медведев дал «невероятный» прогноз на 2026 год
ВС России уничтожили два состава с бойцами ВСУ в Сумской области
В Китае высоко оценили тонкий ход Путина в отношении Запада
Медведев заявил о небывалом риске начала мировой войны
На Западе отметили отчаяние Зеленского на переговорах с Россией и США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 февраля: инфографика
Психолог объяснила, как избежать ненависти старших детей к младшим в семье
Раскрыты причины гибели подростка в выставочном танке в Якутске
В России выявили фальшивые домовые чаты для кражи данных на «Госуслугах»
Хитрый прием Зеленского и страх бойцов ВСУ: новости СВО к утру 2 февраля
Более 30 БПЛА устроили массированный налет на Россию ночью
Два жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ
ВСУ уличили в попытке не дать солдатам попасть в плен
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.