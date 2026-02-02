Раскрыта судьба владельца сгоревшего дома отдыха в Хакасии СКР сообщил о задержании владельца сгоревшего дома отдыха в Хакасии

Владелец дома отдыха в Хакасии, где при пожаре погибли три человека, задержан по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Расследованием инцидента занимается Саяногорский межрайонный следственный отдел.

Саяногорским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих мужчин в результате пожара задержан владелец дома отдыха, расположенного на территории Бейского района Республики Хакасия (ч. 3 ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС сообщило о пожаре на базе отдыха в хакасском урочище Бабик, где три человека погибли, а один получил травмы. Прибывшие спасатели застали гостевой дом, полностью уничтоженный огнем на площади 72 квадратных метра. Тела погибших позже были обнаружены под завалами.

Кроме того, Следственный комитет России сообщил о гибели четырех человек при возгорании в частном доме на территории Алтайского края. Жертвами трагедии стали двое взрослых и двое малышей. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Предварительная версия причины пожара — несоблюдение правил использования печи.