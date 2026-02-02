Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 09:33

Раскрыта судьба владельца сгоревшего дома отдыха в Хакасии

СКР сообщил о задержании владельца сгоревшего дома отдыха в Хакасии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Владелец дома отдыха в Хакасии, где при пожаре погибли три человека, задержан по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Расследованием инцидента занимается Саяногорский межрайонный следственный отдел.

Саяногорским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих мужчин в результате пожара задержан владелец дома отдыха, расположенного на территории Бейского района Республики Хакасия (ч. 3 ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС сообщило о пожаре на базе отдыха в хакасском урочище Бабик, где три человека погибли, а один получил травмы. Прибывшие спасатели застали гостевой дом, полностью уничтоженный огнем на площади 72 квадратных метра. Тела погибших позже были обнаружены под завалами.

Кроме того, Следственный комитет России сообщил о гибели четырех человек при возгорании в частном доме на территории Алтайского края. Жертвами трагедии стали двое взрослых и двое малышей. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Предварительная версия причины пожара — несоблюдение правил использования печи.

Хакасия
пожары
задержания
владельцы
СКР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер ответил, как слова о съемном жилье отразятся на имидже Долиной
Скончался бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики
Медведев указал, кто совершает преступления в Донбассе и Новороссии
Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.