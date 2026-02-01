Раскрыты страшные последствия пожара на базе отдыха в Хакасии Три человека погибли в результате пожара на базе отдыха в Хакасии

На базе отдыха в урочище «Бабик» в Хакасии произошел пожар, в результате которого три человека погибли, еще один получил травмы, сообщили в региональном управлении МЧС. По прибытии спасателей гостевой дом был полностью уничтожен огнем на площади 72 квадратных метра, а тела погибших обнаружены впоследствии под завалами.

Травмирован один мужчина 2005 года рождения; еще троих погибших мужчин обнаружили огнеборцы при разборе завалов, — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что владельцы сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли пятеро подростков, находятся в бегах. Местоположение хозяев заведения устанавливают сотрудники следствия вместе с правоохранительными органами, а причины трагедии установят судебные экспертизы.

До этого во Владивостоке произошел крупный пожар в мебельном цехе. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров, и спасателям удалось справиться с возгоранием к утру 1 февраля. В ходе разбора завалов на месте был обнаружен один погибший.