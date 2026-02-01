Хозяева сауны в Прокопьевске подались в бега после смертельного пожара

Владельцы сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пять подростков, скрываются, сообщили в Следственном комитете РФ. Местонахождение собственников заведения устанавливают следователи совместно с полицией, а причины гибели людей, очаг и источник возгорания определит ряд назначенных судебных экспертиз.

Следственными органами совместно с оперативными сотрудниками МВД устанавливается местонахождение владельцев учреждения. Назначенные по уголовному делу судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы установят причины смерти пострадавших, очаг и причину возгорания, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в сауне Прокопьевска подростки праздновали тройной день рождения. В момент пожара пятеро из них оказались в ловушке и не сумели покинуть горящее здание. Предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание в помещении парилки.

Кроме того, Следственный комитет России обнародовал видеозапись с места пожара в частной сауне, унесшего жизни пятерых подростков. На опубликованных кадрах видны прибывшие пожарные расчеты, машины скорой помощи и полиции, а также само здание с дымом, идущим из окон.