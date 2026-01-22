Стало известно, когда владельцу ТЦ в Новосибирске изберут меру пресечения

Районный суд Новосибирска изберет меру пресечения владельцу обрушившегося ТЦ Сергею Туркову в пятницу, 23 января, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления СК РФ. Инцидент произошел 21 января, в результате погиб один человек, несколько пострадали.

Мера пресечения завтра, в пятницу, <…> в Первомайском районном суде Новосибирска, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Новосибирске задержан собственник обрушившегося торгового центра Турков. Правоохранительные органы арестовали бизнесмена на 48 часов для проведения следственных действий.

До этого начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов заявил, что разбор завалов после обрушения торгового центра в Новосибирске осложнялся конструкцией самого здания и большим объемом снега. Объект сделан из металлоконструкции и покрыт сайдингом. При этом мэрия Новосибирска сообщила, что объект был построен самовольно. В ведомстве отметили, что еще в 2017 году управление архитектурно-строительной инспекции требовало привлечь застройщика к ответственности.