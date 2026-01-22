Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 04:30

В Новосибирске задержан собственник рухнувшего ТЦ

Прокуратура Новосибирской области задержала собственника рухнувшего ТЦ Туркова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новосибирске задержан собственник торгового центра, обрушившегося вечером 21 января. Правоохранительные органы арестовали бизнесмена Сергея Туркова на 48 часов для проведения следственных действий, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Сергей Турков задержан на 48 часов, — сказали в ведомстве.

Инцидент произошел накануне в одном из торговых комплексов города, часть конструкций которого внезапно обвалилась. Под завалами был обнаружен погибший. Спасательные и поисковые работы на месте завершены. В настоящее время на месте работают следователи и эксперты, которые устанавливают точные причины обрушения.

Предположительно, оно могло быть вызвано нарушениями при строительстве, эксплуатации здания или несоблюдением норм безопасности. Задержание собственника является стандартной мерой на начальном этапе расследования подобных происшествий для выяснения обстоятельств и степени его ответственности.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов заявил, что разбор завалов после обрушения торгового центра в Новосибирске осложнялся конструкцией самого здания и большим объемом снега. Объект был сделан из металлоконструкции и покрыт сайдингом. Тонкий металл не позволил эффективно использовать кран.

