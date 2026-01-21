Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 15:44

МЧС столкнулось сразу с двумя проблемами при обрушении ТЦ в Новосибирске

В МЧС заявили о сложностях в разборе завалов обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Разбор завалов после обрушения торгового центра в Новосибирске осложняется конструкцией самого здания и большим объемом снега, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Как передает ТАСС, объект сделан из металлоконструкции и покрыт сайдингом. Тонкий металл не позволяет эффективно использовать кран.

Объект из металлоконструкции, покрытый сайдингом, в связи с чем вызывает сложность снятие самой кровли. Тонкий металл не поддается работе с краном, и достаточно большое количество снега, особенно в месте образования провала, — сказал руководитель.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске спасли вторую женщину. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Тогда же в ведомстве добавили, что, по предварительным данным, под завалами может находиться еще один человек — мужчина. Спасатели периодически проводят «минуты тишины», чтобы попытаться услышать его голос.

До этого мэрия Новосибирска сообщила, что обрушившийся торговый центр был построен самовольно. В ведомстве отметили, что еще в 2017 году управление архитектурно-строительной инспекции требовало привлечь застройщика к ответственности. Однако в возбуждении дела тогда было отказано.

