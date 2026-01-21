Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 15:16

Обрушившийся в Новосибирске ТЦ построили с нарушениями

Мэрия Новосибирска: обрушившийся торговый центр был построен самовольно

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Новосибирский торговый центр, где обрушилась крыша, был построен самовольно, сообщила мэрия города. Там отметили, что еще в 2017 году управление архитектурно-строительной инспекции призывало к привлечению застройщика к ответственности, но ему отказали в возбуждении дела.

В 2017 году сотрудниками УАСИ (управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска. — NEWS.ru) был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка по ул. Наумова, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что обрушение крыши торгового центра Новосибирска, предварительно, произошло из-за огромного объема скопившегося на ней снега. По информации источника, конструкция просто не выдержала такого количества осадков. При этом пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила, что на данный момент известно о двух пострадавших при обрушении кровли.

До этого в Хабаровске пол деформировался и обрушился под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл». Очевидцы отметили, что все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным.

