Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ

Обрушение крыши торгового центра в Новосибирске, предварительно, произошло из-за объема скопившегося на ней снега, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По его словам, конструкция просто не выдержала такого количества снега.

К обрушению мог привести снег, который скопился на крыше, конструкция которой не выдержала, — сказал журналистам собеседник.

Ранее пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила, что на данный момент известно о двух пострадавших при обрушении кровли городского ТЦ. Там отметили, что раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого стало известно, что в частном доме в поселке Борки в Рязани произошел взрыв бытового газа. Как сообщили в пресс-службе оперативной группы региона, в результате постройка обрушилась, хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу.

Прежде в городе Юрге Кемеровской области рухнула крыша действующего склада Wildberries, который открылся всего месяц назад. По данным источника в экстренных службах, авария произошла в зоне разгрузки.