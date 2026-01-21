Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:15

Два человека пострадали при обрушении кровли новосибирского ТЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два человека пострадали при обрушении кровли новосибирского торгового центра, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Там отметили, что раненым оказывают всю необходимую помощь. Помимо этого, повреждено несколько припаркованных автомобилей.

Предварительно установлено, что в административном здании по адресу: Новосибирск, ул. Наумова, 26 произошло обрушение кровли, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что взрыв бытового газа произошел в частном доме в поселке Борки в Рязани. В результате постройка обрушилась, хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу.

До этого в Хабаровске пол деформировался и обрушился под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл». По словам очевидцев, все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным.

В начале января крыша действующего склада Wildberries рухнула в городе Юрге в Кемеровской области. По данным источника в экстренных службах, авария произошла в зоне разгрузки. Склад открылся всего месяц назад.

Россия
Новосибирск
обрушения
крыши
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.