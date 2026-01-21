Два человека пострадали при обрушении кровли новосибирского ТЦ

Два человека пострадали при обрушении кровли новосибирского торгового центра, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Там отметили, что раненым оказывают всю необходимую помощь. Помимо этого, повреждено несколько припаркованных автомобилей.

Предварительно установлено, что в административном здании по адресу: Новосибирск, ул. Наумова, 26 произошло обрушение кровли, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что взрыв бытового газа произошел в частном доме в поселке Борки в Рязани. В результате постройка обрушилась, хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу.

До этого в Хабаровске пол деформировался и обрушился под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл». По словам очевидцев, все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным.

В начале января крыша действующего склада Wildberries рухнула в городе Юрге в Кемеровской области. По данным источника в экстренных службах, авария произошла в зоне разгрузки. Склад открылся всего месяц назад.