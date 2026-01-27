Учебники новейшей истории России завершат упоминанием саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова. По его словам, современная история сложна, и анализ некоторых фактов требует времени.

Современная история всегда сложна. Некоторые вещи, факты еще не устоялись, нам нужно их осознать, понять, провести их анализ, — считает Мягков.

Уточняется, что учебники новейшей истории для старших классов будут напечатаны уже в 2026 году. При этом составляющие их эксперты внимательно следят за событиями вокруг Гренландии. Однако они посчитали, что ситуацию вокруг острова пока рано включать в новый курс всеобщей истории.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал защищать правду о холокосте и делать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись. По его словам, история свидетельствует о том, что виновные в геноциде неизбежно несут ответственность.